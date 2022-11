Gli Stati Uniti ci fanno concorrenza sleale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ufficialmente volerà a Washington per discutere della situazione internazionale e dell’Ucraina, ma dietro la trasferta improvvisa di Emmanuel Macron ci sarebbe ben altro. Certo nessuno lo dice ma la realtà è che il viaggio del presidente francese per incontrare Joe Biden, per giunta in un momento per lui difficile viste le notizie sull’indagine parigina che lo riguarda, è principalmente legato a questioni di natura economica come spiega il quotidiano Les Echos. Macron vola da Biden per cercare di attenuate l’impatto del protezionismo industriale statunitense Per il giornale economico francese l’inquilino dell’Eliseo “cercherà di attenuate l’impatto del protezionismo industriale statunitense” che rischia di mettere in ginocchio l’industria europea a causa delle nuove regolamentazioni statunitensi introdotte con l’Inflation reduction act (Ira, ndr) approvato a luglio scorso. Misure ...