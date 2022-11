GF VIP | Edoardo furioso | Antonella lo provoca con Antonino Cosa è successo stanotte

GFfurioso: Antonella lo provoca con Antonino. Cosa è successo stanotte Gf, Oriana Marzoli 'coccola' Daniele Dal Moro e lui reagisce così: il momento tenero tra i due dopo la puntata ...GFVip, microfono dimenticato aperto: gli autori prendono in giroDonnamaria, lui sente tutto e reagisce così Gf, 'Antonino Spinalbese non ha avuto rispetto', Marco Bellavia spara a zero ...Fa discutere ciò che è avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip sulla questione della lista della spesa. Nikita Pelizon è stata praticamente ‘accerchiata’ ...Al GF Vip, Luca Salatino, Antonella e Antonino fanno gruppo contro Nikita Pelizon: ecco le accuse sulla lista della spesa.