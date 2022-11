Civitavecchia | Magliani | “Approvati cinque interventi tra centro e periferia”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022)aree di intervento, dalalla, per migliorare l’aspetto della città e la qualità della vita dei residenti. Sono gli obiettivi del progetto approvato dalla giunta Tedesco, su proposta del Vicesindaco Manuel. Si tratta di lavori per un totale di circa 600mila euro, tra i quali spicca la demolizione del struttura cosiddetta “Barca” nella sezione di Marina intitolata a Sant’Escrivà. La struttura, ormai degradata e pericolosa per l’utilizzo improprio che frequentatori e in particolare bambini potrebbero farne, sarà sostituita con sedute, mentre i monoliti che la circondano saranno restaurati. Sarà inoltre realizzata una pista per piccoli pattinatori di tipo pumptrack e un portabiciclette. Una seconda zona d’intervento inè quella del ...