La Gazzetta dello Sport

L'edizione 2023 della Dakar si avvicina e il teamSport affila gli artigli mettendo a punto la RS Q e - tron E2, il prototipo elettrico dotato di ... Stéphanee Emil Bergkvist ci hanno ...Dueufficiali alla 12 Ore del Golfo Saintéloc Racing e Attempto Racing sono le due squadre scelte da, che allestiranno in tutto ben quattro R8 LMS GT3 Evo II per l'ultimo round del ... Audi, Peterhansel: la RS Q e-tron E2 pronta per la Dakar Bei der Rallye Dakar zählt für Audi nur der Sieg: Die drei Elektro-Rennwagen Audi RS Q e-tron sind schon nach Saudi-Arabien unterweg ...La Casa Ingolstadt torna in Arabia Saudita con l'elettrica RS Q e-tron per vincere la corsa. Ma questa volta il TFSI del range extender sarà un reFuel: un benzina ricavato da fonti rinnovabili che con ...