6 scuse per non uscire senza offendere nessuno – e quelle da non usare mai

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Può capitare a chiunque di non avere voglia di, di preferire una serata a casa, o un impegno più tranquillo rispetto a un’uscita. La pandemia non ha aiutato: se per alcune persone i lockdown sono stati la spinta adi più e sfruttare il più possibile le occasioni di fare esperienze fuori casa quando si poteva, per tante altre hanno rappresentato un vero e proprio blocco. Tanto che oggi sono sempre di più coloro i quali sentono il bisogno di trovareper non. Questo atteggiamento è oggi più che mai comprensibile, alcuni disagi sono stati amplificati dalla paura della malattia, ma anche lievi malesseri sono diventati ottimeper non. Non sempre però queste funzionano, esistono bugie che è meglio evitare, eche non stanno in ...