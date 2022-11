Ultime Notizie Roma del 29-11-2022 ore 14 | 10

(Di martedì 29 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in di anticorpi di 8 vittime delle frane che hanno colpito Casamicciola Ischia le squadre dei soccorritori hanno segnalato anche l’ottavo corpo senza vita si tratta del sedicenne Michele Monti ieri sono stati trovati i corpi senza vita di due fratellini Francesco Maria Teresa la madre Valentina castagna il padre Gianluca Monti sono ancora nella lista dei Dispersi di vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte proprio la ricerca di questi ultimi restano scavando anche a mani nude sono quattro i feriti 230 gli sfollati 30 le abitazioni colpite rabbia e dolore per quanto accaduto Anche perché queste immagini ci portano periodicamente la fragilità del territorio che denunciamo da sempre il nostro territorio una perla del Mediterraneo ma anche delle criticità che sono evidenti ...

Il Sole 24 ORE

Giorgia Meloni è pronta a fare ciò che ritiene 'giusto per la nazione', anche a costo di perdere consensi. L'affermazione è coraggiosa, ma prima del confronto con gli elettori la premier dovrà cercare ...TEMI:cividale del friulifriulifvg rissa rissa cividale rissa friuli rissa minorenniRissa tra minorenni nella struttura d'accoglienza: 2 finiscono all'... Ucraina ultime notizie. Piano blackout non funziona, Kiev oggi ripiomba nel buio ROMA (ITALPRESS) – “Autostrade per l’Italia sta lavorando alla creazione di un grande polo tecnologico per affrontare il tema ..."Questi ultimi - si legge nella nota delle organizzazioni di categoria - in meno di dieci anni, hanno tagliato dell’80%i loro acquisti in autostrada".