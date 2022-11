Timothée Chalamet | il nuovo modello di eroe maschile

Leggi su screenworld

(Di martedì 29 novembre 2022) Classe 1995,è senza dubbio uno dei divi più amati e più seguiti nel mondo della settima arte: un idolo che si erge in cima all’Olimpo di Hollywood, con schiere di fan e seguaci sempre più ampie e internazionali. Da questo punto di vista sembrerebbe non esserci nulla di: si tratterebbe dell’ennesima star che si avventura sul tappeto rosso della fama, incontrando un favore che lo innalza al di sopra degli altri. Eppure, nell’ascesa e nella fama ditutto sembra, determinato a distruggere schermi che decenni di industria sembravano aver reso indistruttibili e che invece stanno franando sotto la spinta di un cambiamento tanto sociale quanto culturale che rende l’attore di Bones and all un vero elemento di rottura e rivoluzione, un ...