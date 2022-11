Spread Btp - Bund chiude in netto calo a 189 punti

Borsa Italiana

Lotrae Bund chiude la seduta in netto calo a 189 punti, rispetto ai 191 punti della chiusura di ieri. In flessione anche il rendimento del decennale italiano che scende al 3,81% ( - 8 punti ...Lotrae Bund si attesta a +182,01 punti al termine delle negoziazioni. 29 - 11 - 2022 17:50 Spread Btp/Bund chiude a +182,01 punti Il Btp è poliennale per definizione, i tagli sono estremamente variabili: si va dai 18 mesi ai 50 anni: quale scadenza conviene scegliere per ogni circostanza Ne parliamo con Consultique ...Borsa di Milano oggi 29 novembre: Ftse Mib oscilla e non trova una direzione certa, chiudendo in lieve rialzo. Tutta l'Europa prova il rimbalzo, sulla scia del rally asiatico. Spread in calo.