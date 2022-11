Spalletti professore a Coverciano

(Di martedì 29 novembre 2022) Lucianosi è recato questo mattina aper tenere una lezione ai futuri allenatori Uefa Pro e Uefa A. Fra gli “alunni” erano presenti anche alcuni sui ex giocatori come Daniele De Rossi, in questo momento allenatore alla Spal, e Alberto Aquilani. Dopo la lezione, l’allenatore del Napoli ha fatto visita al Museo del Calcio in compagnia del direttore e giornalista Matteo Mariani, che perha espresso già diversi apprezzamenti. Durante il tour in mezzo ai cimeli della nazionale azzurra, l’allenatore si è emozionato guardano la maglia di Maradona indossata durante il Mundial del 1982. Luciano #è intervenuto questa mattina a #per una lezione agli aspiranti allenatori UEFA Pro e UEFA A. Prima non poteva mancare una visita al #MuseodelCalcio insieme al ...

