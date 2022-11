Spal-Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 novembre 2022) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Entrambi vanno a caccia di punti salvezza per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica e , quindi, non si può sbagliare.si giocherà domenica 4 dicembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Mazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? QUII ferraresi occupano il quattordicesimo posto a quota 15 punti, in piena zona playout. Nelle ultime cinque partite sono arrivate una vittoria, due pareggi e due sconfitte. C’e’ un po’ di smarrimento nella truppa di De Rossi, ma il potenziale è buono.e quindi si attende una reazione immediata. QUII canarini hanno due punti in più rispetto ai prossimi avversari, ma questo non deve far dormire sonni tranquilli. Nelle ...