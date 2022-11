Serie B | la Ternana prova a chiudere per un allenatore a sorpresa

...00 TBC - TBC 20:00 TBC - TBC BASKET - EUROCUP 18:30 Promitheas - London Lions 19:30 Bourg - SC Prometei 20:00 Venezia - Bursaspor Visualizza Eurocup CALCIO -B 20:30- Cagliari BASKET - ......00 TBC - TBC 20:00 TBC - TBC BASKET - EUROCUP 18:30 Promitheas - London Lions 19:30 Bourg - SC Prometei 20:00 Venezia - Bursaspor Visualizza Eurocup CALCIO -B 20:30- Cagliari BASKET - ...Adesso dunque la Ternana, come riferisce Sky Sport, accelera per trovare l'intesa definitiva prima possibile. Andreazzoli, dopo aver trovato l'intesa con il club umbro, risolverà anche il contratto ...Adesso dunque la Ternana, come riferisce Sky Sport, accelera per trovare l'intesa definitiva prima possibile. Andreazzoli, dopo aver trovato l'intesa con il club umbro, risolverà anche il contratto ...