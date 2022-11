Marattin Iv | “A noi non interessa un fronte comune delle opposizioni”

Il Sole 24 ORE

... Matteo Richetti e Raffaella Paita , presidenti di Camera e Senato del Terzo polo, Luigi, ... ci sono cose su cuiassolutamente non siamo d'accordo. Ma abbiamo discusso di un'estensione di ...siamo disponibili '. Il leader di Azione Carlo Calenda critica la Legge di Bilancio del governo ...di manovra in una conferenza stampa a cui hanno preso parte tra gli altri Luigi, ... Manovra, Marattin: "A noi non interessa un fronte comune dell'opposizione" - Il Sole 24 ORE (Agenzia Vista) Roma 29 novembre 2022 “A noi non interessa un fronte comune delle opposizione perché sono posizioni politiche molto diverse dalle nostre quelle dei Cinque stelle e del Pd. A noi intere ...Varca il portone di Palazzo Chigi con il libretto della sua contromanovra tra le mani. Assicura di non avere ambizioni di fare da stampella, ma esce ...