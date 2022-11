L’ex Inter spiazza tutti | commento a sorpresa su Giroud e Benzema

Leggi su rompipallone

(Di martedì 29 novembre 2022) Beppe Bergomi, noto ex giocatore e telecronista, ha rilasciato delle sorprendenti dichiarazioni sul rendimento di Oliviercon la sua nazionale. In particolare, ospite sul canale Youtube di Fabio Caressa, ha fatto riferimento all’assenza di Karimper la kermesse in Qatar, arrivando a dire: ”forseè più funzionale di.”si cimenta quindi in una provocazione, forse un opinione che qualcuno definirebbe ”da bar” ma, successivamente tiene a spiegare il suo punto di vista. OlivierFrancia KarimBergomi La spiegazione tattica Bergomi ha proseguito poi in un’analisi di tipo puramente tecnico, e sollecitato dal collega che gli ha chiesto il perché di quanto detto, ha risposto: ”Perché va a ...