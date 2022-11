Just Dance 2023 Recensione | balla che ti passa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 novembre 2022)è l’ultimo capitolo della serie di party game per eccellenza, che quest’anno si mostra in una veste tutta particolare (qui trovate la nostradello scorso capitolo) . Discutiamone insieme., insieme è più divertenteè un brand che non ha bisogno di presentazioni. Per i pochi che non dovessero conoscerlo (forse vivete sotto un sasso o siete particolarmente giovani), si tratta di un party game nato in casa Ubisoft basato sul ballo con una tracklist nuova ogni anno che aggiunge grandi successi del presente e delto.E’ possibile giocare in single player, ma è inutile aggiungere che il multiplayer è molto più divertente.Oltre ai joy-con della Nintendo Switch, è ...