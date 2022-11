Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese dalla parte di Sonia Bruganelli | Lei non è una moralista

E così, la bella siciliana ha deciso di dormire nel caravan con Edoardo Tavassi , tra baci e coccole dopo una puntata delVip decisamente pesante. Tavassi e Micol si baciano in ...... ma la Kerberos è una nave moltoe c'è poco tempo per contare tutti i passeggeri. Quelli che ... Si tratta di Ciaran, ildi Maura, che si scopre avere il controllo dell'esperimento ...Un nuovo giorno inizia nella Casa più spiata d’Italia e, subito dopo la puntata, uno dei temi più dibattuti sono sempre le Nomination. Micol è stata molto nominata e in cucina Attilio, Antonella e Ori ...In Cucina, poco prima di andare a letto dopo una puntata molto intensa, Micol si confida con il suo compagno di avventura Daniele. Micol, proprio come mostrato nei suoi confessionali, dichiara di esse ...