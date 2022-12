Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini | vacanza d’amore in Cappadocia

(Di martedì 29 novembre 2022) I due sono innamorati ormai da mesi, ma almeno per roa non si sono sbilanciati con dichiarazioni sulla natura del loro rapporto: presto però potrebbero uscire allo scoperto. L'articolo proviene da DireDonna.

... con Bastian dimentica Francesco Totti FUGA DI COPPIAe Giulio Fratini in Cappadocia, guarda le foto TI POTREBBE INTERESSARE... con Bastian dimentica Francesco Totti FUGA DI COPPIAe Giulio Fratini in Cappadocia, guarda le foto TI POTREBBE INTERESSAREElisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Giulio Fratini vanno in vacanza insieme in Asia, ma sul social ancora non ufficializzano la relazione.Quest'anno l'ex moglie di Flavio Briatore arriva in ritardo rispetto al solito e... elisabetta gregoraci fa l'albero di natale ...