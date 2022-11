(Di martedì 29 novembre 2022) Firenze, 29 nov. - (Adnkronos) - Il suo Napoli sta volando, guardandodall'alto in basso nella classifica della Serie A. Ormai è un vero e proprio decano del nostro massimo campionato, avendo esordito da allenatore nella stessa Serie A più di venticinque anni fa: Lucianoè intervenuto questa mattina a, nella sala conferenze del Museo del, per unaagli aspiranti allenatori Uefa Pro e Uefa A. Una docenza che per due ore ha toccato moltidella sfera di competenza di un, da quello più tattico alla gestione del gruppo, fino aglicomunicativi. Tra gli allievi intenti a seguire la sua, erano presenti anche diversi suoi ex calciatori – come Daniele De Rossi ed Alberto ...

La Svolta

Il 'suo' Napoli sta volando, guardandodall'alto in basso nella classifica della Serie A. Ormai è un vero e proprio 'decano' del ... nella sala conferenze del Museo del, per una lezione ...... l'invasore seriale in grado di penetrare ingli stadi nonostante i ferrei controlli. Il suo nome è Mario Ferri , noto in Italia per le sue scorribande sui terreni diper portare avanti ... Ultimo'ora: Calcio: tutti gli aspetti di un tecnico, la lezione di Spalletti a Coverciano Firenze, 29 nov. - (Adnkronos) - Il suo Napoli sta volando, guardando tutti dall alto in basso nella classifica della Serie A. Ormai è un vero e proprio decano del nostro massimo campionato, ...Tutti a Formello da mercoledì, ferie invernali finite per i giocatori non impegnati al Mondiale. Inizia la preparazione per il nuovo anno ...