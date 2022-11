(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "E' una cosa che si trascina da parecchi anni, e oraarrivati alla resa dei conti. Tutto è cominciato con Cristiano Ronaldo e con una serie di contingenze che purtroppo hanno impedito che ilsi avverasse: anzi, da unin un". Così il super tifosontinoall'Adnkronos, commentando il caos, culminato oggi con le dimissioni dell'intero cda. "Se me lo aspettavo? Beh, da quello che girava si capiva -dice il noto dj- Quando entra in ballo la Consob, la Borsa, fai fatica a nascondere sotto il tappeto le cose che non funzionano. Adesso si tratta di capire in che modo verranno giustificate e accertate". Alla fine, aveva ragione il 'fustigatore' Zeman? "Un po' ...

La Svolta

" Originario partenopeodel Napoli- ricorda - f aceva parte delle terne avvicendatesi alla bocciofila di Roverino, dal 1983 al 2017; nelle sfide a bocce tra tifosi della Sampdoria ...... e don Gianni Sini, parroco della Salette ,olbiese, e quotatissimo esorcista. Si è ... Eppoi, dicono che la politica, col, non c'entra nulla. Di seguito un video girato all'esterno ... Ultimo'ora: **Calcio: il supertifoso Linus, 'con la Juve da un sogno siamo precipitati in un incubo'** Ai mondiali di calcio in Qatar nuova invasione di campo del pescarese Mario Ferri detto "Falco" noto per le sue incursioni nel corso degli eventi sportivi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...