Accadde oggi e

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 29 novembre 2022) In questi giorni lo ascoltiamo come commentatore della Rai ai Mondiali. Il 29 novembre di trent'anni fa Sebino Nela faceva il suo debutto con la maglia del Napoli al San Paolo, nella sfida contro la Fiorentina vinta 4-1 dai partenopei. Per i padroni di casa andarono a segno Roberto Policano, due volte Gianfranco Zola e Antonio Careca. Nalla storia gigliata quel dì è ricordato per la seconda e unica presenza in Serie A di Daniele Giraldi. E alla Viola -anche se a Campo di Marte- segnò l'unico gol in Serie A Carlo Ripari, ottant'anni, il quale nel campionato 1970-'71 contribuì (con ventuno presenze) alla miglior difesa del torneo, quella del 'Ciuccio'. Tre stagioni sotto il Vesuvio, era sua la maglia numero 2 del Napoli prima dell'arrivo nel capoluogo campano di Giuseppe Bruscolotti.