Torino | 2 test spagnoli a dicembre

(Di lunedì 28 novembre 2022) Per ildi Ivan Juric ci saranno duecontro squadre spagnole in quel di. Ma non solo Ilsarà in ritiro in Spagna dal 7 al 18. I granata affronteranno due squadre della Liga perare la propria condizione di forma. Sabato 10 il primo avversario sarà l’Espanyol, squadra appena sopra di 1 punto dalla zona retrocessione in virtù di un brutto ultimo periodo. Venerdì 18 sarà poi la volta dell’Almeria, che al contrario ha chiuso la prima fase del campionato con 3 vittorie in 5 partite, particolarmente forte in casa, tanto da avere raccolto ben 15 dei suoi 16 punti nel proprio stadio. A cavallo di Natale la squadra di Juric affronterà altre due amichevoli: il 23all’Olimpico contro la Cremonese e il 28 al Brianteo il ...

Tuttosport

Per ildi Ivan Juric ci saranno duecontro squadre spagnole in quel di dicembre. Ma non solo Ilsarà in ritiro in Spagna dal 7 al 18 dicembre. I granata affronteranno due squadre della ......diSette tra musica, parole, poesie e la partecipazione a sorpresa di McDowell. Molti locali del centro nel frattempo hanno le vetrine a tema Tff, ed ecco che il festival diventa un nuovo... Torino, quattro test per ripartire forte Per il Torino di Ivan Juric ci saranno due test contro squadre spagnole in quel di dicembre. Ma non solo Il Torino sarà in ritiro in Spagna dal 7 al 18 dicembre. I granata affronteranno due squadre de ...I granata riprendono la preparazione: assenti solo Rodriguez, Vlasic, Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic, impegnati in Qatar ...