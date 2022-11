Rotta del Rhum | i vincitori di ogni classe nell’edizione 2022

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 28 novembre 2022) La maggior parte della flotta ha tagliato il traguardo in Guadalupa, concludendo così ladel. Alcuni skipper sono ancora in gara, con alcuni giorni di navigazione davanti ma, intanto, vediamo quali sono stati iin. Beccaria a podio nelladelNegli Ultim, ricordiamo, Charles Caudrelier ha raggiunto la Guadalupa in meno di 7 giorni, frantumando il record precedente stabilito nel 2018. Dietro di lui Francois Gabart e Thomas Coville, rispettivamente secondo e terzo. Negli Imoca si è imposto, in 11 giorni, 17 ore, 36 minuti e 25 secondi, Thomas Ruyant al termine di una grande rimonta su Charlie Dalin a bordo di Apivia, che ha preceduto a sua volta Jeremie Beyou. In questa ...