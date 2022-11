Qatar 2022 | Bartoletti | ' auspico finale tra Messi e Ronaldo | così vedremo chi è il più grande' **

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "You may say I'm a dreamer, come diceva John Lennon. Ecco, il dreamer che c'è in me, fermo restando che la squadra favorita non può non essere la squadra che ha Mbappé, spero in unaArgentina - Portogallo, perché l'Argentina è comunque una delle favorite e il Portogallo è la prima delle outsider. E, in questa ordaliatra, ci toglieremo il pensiero di sapere chi è stato veramente il più". A parlare con l'Adnkronos è Marinoche, in un'intervista a tutto tondo sui Mondiali di Calcio in corso in Qatar, fa alcune considerazioni generali sulla manifestazione calcistica più importante del mondo. "Previo il disgusto per il luogo nel quale siamo capitati, io appartengo anche al partito di chi dopo ...

la Repubblica

...con tanti gol e occasioni in cui gli africani hanno rimontato reti di svantaggio fino al pari Camerun e Serbia hanno chiuso sul 3 - 3 la sfida valida per il gruppo G ai Mondiali di. ...Camerun e Serbia hanno chiuso sul 3 - 3 la sfida valida per il Gruppo G ai Mondiali di. Partita divertente con tanti gol e occasioni in cui gli africani (senza il portiere titolare André Onana , messo fuori rosa per un litigio con il ct Song) sotto 3 - 1 hanno rimontato due ... Mondiali Qatar 2022, le partite e le news di oggi - Calcio Il Sergente ha commentato il suo secondo match nel Mondiale in Qatar: "Abbiamo sbagliato nella ripresa, dovevamo tenere di più la palla e far passare il tempo. Volevamo invece andare avanti e segnare ...Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "You may say I'm a dreamer, come diceva John Lennon. Ecco, il dreamer che c'è in me, fermo restando che la squadra favorita non può non essere la squadra che ha ...