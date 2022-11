Psicologia online | le ultime iniziative

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – 28 novembre 2022. Sono diverse leche si sono susseguite nell’ultimo periodo a favore della. Tra le più interessanti troviamo quella di iDoctors.it realizzata in partnership con il portale Today.it, il quale ne ha dato la notizia il 25 novembre. Il progetto permetterà agli utenti di usufruire di 300 videoconsulti gratuiti: sfruttando perciò il potere di internet si avrà modo di coniugare al meglio le esigenze delle persone con le possibilità messe in campo dalle nuove tecnologie digitali. L’idea è nata dai risultati dell’iniziativa del Bonus Psicologi che ha ricevuto più di 300 mila domande e purtroppo molte sono dovute essere scartate per insufficienza di risorse a disposizione. Inoltre iDoctors.it e Today.it hanno pensato alla difficoltà di numerose persone al primo approccio con uno ...

David Lazzari, presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi, lancia l'allarme a Money.it: i fondi a disposizione per il bonus psicologo non bastano. Intanto sta per arrivare la graduatoria Inps.