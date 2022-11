Nel Sud che vogliamo l’autonomia differenziata è una sfida da accogliere senza piagnistei

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 novembre 2022) In questi giorni si è tornato a discutere di autonomia. Il presidente Meloni ne ha parlato il giorno della fiducia in Parlamento agganciando il discorso a una riforma costituzionale più ampia che comprenda il presidenzialismo.è stata chiesta anche dal PD e precisamente da Bonaccini che, oltre a essere il Presidente della Regione Emilia-Romagna, è uno dei candidati alla segreteria nazionale del partito. Tra i presidenti di Regione del Meridione spiccano due atteggiamenti assai diversi. Da un lato c’è Vincenzo De Luca, al quale mandiamo la nostra solidarietà per la tragedia di Ischia, e dall’altro Roberto Occhiuto. De Luca è per sua natura un capopolo. Pur non essendo napoletano si erge a Masaniello, richiamando lo stereotipo del Sud piagnone che rifiuta qualsiasi possibile...