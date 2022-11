Manovra 2023 | Meloni | “Scelte anche se costano voti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Spetta alla politica assumersi la responsabilità delle, e io intendo assumermi fino in fondo leche faremo, ledel governo,se questo dovesse costare in termini elettorali, siamo qui per fare quello che è giusto per la nazione prima di quello che è utile per noi”. Così il premier Giorgia, all’Assemblea generale di Confindustria Veneto Est. “Abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione, Confindustria sono certa sarà protagonista di questo percorso. Le porte del governo saranno sempre aperte” per voi. “Nessuno meglio di chi fa impresa sa quanto conta il rispetto degli impegni presi, noi vogliamo rispettare gli impegni presi con i cittadini italiani”, aggiunge. LAVORO – “L’attenzione per aziende e lavoratori è ...