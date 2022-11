La manovra Meloni conferma la natura di questo governo | persone negate al problem solving

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Francamente lo stupore per la pessimadelè stupefacente. Ha il solo merito di spazzare via alcune grullaggini consolatorie circolate all’avvento della puffetta mannara premier. Innanzitutto l’entusiasmo per la prima donna alla guida di una compagine governativa; espressione di quel femminismo burocratico caro alle Lilli Gruber, che non ha nulla di femminile, ma tanto di politicamente corretto (“nato come strumento di progresso e rispetto dell’alterità, è diventato uno dei ricettacoli favoriti della malafede”, ha scritto una gran donna; la psicanalista Simona Argentieri). Se è vero che la femminilizzazione della sfera pubblica non è questione di quote, ma di apporto culturale. La verità è che queste donne in politica sono intimamente maschilizzate: uome, altro che la rivoluzione rosa tanto acclamata dalle anime ...