Ischia – Vittime della frana | otto i corpi recuperati finora

(Di lunedì 28 novembre 2022) Continuano le ricerche dei soccorritori dopo la colata di fango che sabato mattina ha travolto intere abitazioni e provocato notevoli danni a Casamicciola – Sale ail bilancio delleaccertatetragedia di. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo senza vita di un disperso in via Celario a Casamicciola, comune dell’isola d’travolto da unadue giorni fa. Sono in corso le delicate operazioni di recupero del cadavere. Restano invece quattro i dispersi nella colata di fango che ha travolto intere case e livellato un’area in precedenza non uniforme, costituita da vegetazione, edifici e terrazzamenti. Il corpo recuperato in mattinata dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso a Casamicciola sarebbe quello di un 15enne. Si ...

Sale a otto il numero delleaccertate in seguito alla frana che sabato scorso ha travolto le abitazioni del Comune di Casamicciola , sull'Isola di. Sono invece ancora quattro i dispersi che le squadre dei ...Il Consiglio regionale della Calabria, a inizio della seduta odierna, ha osservato un minuto di raccoglimento per lediHa detto il presidente Filippo Mancuso: "Doverosamente esprimo, a nome del Consiglio regionale, sentimenti di cordoglio alle famiglie dellee di vicinanza e solidarietà alla ...