GF Vip | Antonino Spinalbese torna a parlare di Ginevra Lamborghini | “Era quella giusta”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sembrava che il flirt trafosse ormai definitivamente archiviato (anche perché lei è ancora fidanzata, lui nella Casa ha avuto altri flirt con Giaele De Donà e Oriana Marzoli, con cui è anche stato a letto) e invece ecco che ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 7 l’hair stylist ha tirato nuovamente fuori il nome della sorella di Elettra, affermando di non averla dimenticata. GF Vip 7,spiazza tutti A Luca Onestini, che gli chiedeva se una volta fuori dalla Casa del GF Vip 7 cercherebbe, con cui aveva instaurato un bellissimo rapporto di “tenera” amicizia prima che lei lasciasse il reality show per via delle frasi inqualificabili su ...

... la pagina Instagram ha annunciato che la sorella di Elettra Lamborghini varcherà la porta rossa per un ipotetico confronto definitivo conSpinalbese . Gf, Clizia Incorvaia cambia idea: ...... così come anticipato da The Pipol, è prontissima a tornare per un confronto conSpinalbese (e non solo). Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello: ecco per quale motivo Ginevra ...Alcune immagini a dir poco incredibili sono arrivate questo pomeriggio direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, diventando rapidamente virali ... spazio per discutere della liaison flash fra ...Scoppia una nuova polemica al Grande Fratello Vip. Charlie Gnocchi, parlando con Antonino Spinalbese, gli ha fatto delle domande decisamente spinte su Oriana Marzoli. L’hair stylist non ...