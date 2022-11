Danimarca | Kjaer | «Non sto bene | contro la Francia non ero pronto Ho chiesto a Giroud…»

Simon, difensore del Milan e ora al Mondiale con la, ha parlato del suo stato di forma e dei suoi compagni rossoneri Simon, difensore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. ...Ladeve battere l'Australia per conquistare gli ottavi di finale e Simonracconta come gli scandinavi, e lui in particolare, stanno approcciando la partita al sito della Gazzetta dello ...Simon Kjaer ha rilasciato una breve intervista a gazzetta.it in cui ha fatto il punto sulle sue condizioni oltre che esaltare Theo Hernandez e Olivier Giroud. INFORTUNIO – “Non sto bene, contro la ...Il capitano danese, in dubbio per lo "spareggio" con l'Australia: "Non sto bene, spero che Olivier ci dia una mano per passare il turno. Theo Hernandez Nel suo ruolo non ce ne sono tanti come lui" ...