Corto Maltese diventa una serie tv di Frank Miller

Sky Tg24

Da Hugo Pratt a Frank Miller,è pronto ad approdare sul piccolo schermo in formato live action con una grande produzione di livello mondiale guidata interamente dal creatore (e co ...- Pubblicità - Deadline riporta che Studiocanal produrrà un adattamento live - action della serie di Hugo Pratt, con Frank Miller che firmerà il progetto in veste di creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo. In collaborazione con Canal+, Studiocanal svilupperà sei episodi della durata di un'... Corto Maltese, Frank Miller realizzerà una serie tv sul personaggio di Hugo Pratt Il fumettista statunitense Frank Miller, autore di fumetti come Sin City, Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro e 300, sarà ideatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di una serie tv live-action ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Corto Maltese, Frank Miller realizzerà una serie tv sul personaggio di Hugo Pratt ...