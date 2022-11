(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. - "Con l'ultima legge di Bilancio abbiamo voluto dimostrare, in un contesto economico molto complesso come quello attuale, che vogliamo dare un contributo importante alla salute e alla ...

Adnkronos

Così Luciano), vicepresidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati, questa mattina alla presentazione della terza edizione di 'Fattore J - più fiducia, più salute, più ......la cui attivita' e' stata messa ancora una volta in ginocchio dal maltempo.' Lo dichiarano il consigliere regionale del Lazio diMassimiliano Maselli e il deputato diLuciano. '... Ciocchetti (Fdi): "Oltre a fondi sanitari serve ridurre vincoli fiscali e burocrazia" La ricostituzione dell’Intergruppo parlamentare Malattie Rare è notizia di oggi, lunedì 28 novembre 2022. L’annuncio stamattina, da parte dell’On. Maria Elena Boschi intervenuta nel corso del primo in ..."Quella che è mancata in questi anni è stata una programmazione degli interventi da parte della Regione Lazio cheè l’autorità competente in materia di lotta all’erosione e protezione delle spiagge" ...