Biglietti Fiorentina – Always Ready

(Di lunedì 28 novembre 2022) Oggi, lunedì 28 novembre alle ore 15.00, inizierà la vendita deipervs Club, in programma mercoledì 7 dicembre, alle ore 18:00, al Franchi. I viola affronteranno in amichevole il Club, squadra che milita nella Primera Division, la massima serie del campionato boliviano. Inizialmente saranno messi in vendita esclusivamente i settori di Tribuna al prezzo di 10€ per adulti e 2€ per gli Under14. Tribuna laterale ed esterna saranno acquistabili a 5€ per adulti e 1€ per Under14. Isaranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACFpresso ilPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. Per maggiori info, ...

FiorentinaUno.com

... sono gli anni della primavera, della scoperta dell'America, dei contrasti con il Papa, ... È possibile acquistare iper l'anteprima presso le casse delle multisala del Circuito, ......Ilie Calota per l'Accademia Pugilistica, mentre per la Pugilistica San Giovanni Kayse Hermi , Simone Urbinati e Pasquale Salzillo . PalaMattioli inizio evento ore 19 - Per Info e... Fiorentina, in vendita i biglietti per la gara conto il Club Always Ready Ha aperto questo pomeriggio la vendita su Vivaticket dei biglietti per l'amichevole tra Fiorentina e Always Ready in programma mercoledì 7 dicembre allo stadio Artemio ...Ha aperto questo pomeriggio la vendita su Vivaticket dei biglietti per l'amichevole tra Fiorentina e Always Ready in programma mercoledì 7 dicembre allo stadio Artemio ...