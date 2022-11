LIVE – Frosinone-Cagliari 1-1 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

La marcia del Frosinone di Fabio Grosso si scontra con le ambizioni di risalita del Como di Fabio Pecchia. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 27 novembre. La prima della classe cerca la fuga con cinque punti di margine dalla Reggina. 1-1 32' – GOL! GOL! GOL! Colpo di testa vincente di Rhodèn, perfettamente imbeccato da un lancio da metà campo di Garritano: 1-1 21' – Mulattieri prova la girata ma lo fa in modo troppo debole: Radunovic accoglie la palla tra le sue braccia 14' – GOL! GOL! GOL! Lancio lungo ...