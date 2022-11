Libia | chi vuole riaprire il caso Lockerbie?

(Di domenica 27 novembre 2022) Qualcuno ilil, l’attentato del 1988 al volo Pan Am 103 che uccise in Scozia 270 persone, per lo più cittadini statunitensi. Ignoti hanno rapito a Tripoli Abu Agila Mohammad Masud, ex agente dell’intelligence sospettato di aver costruito la bomba usata nell’attacco terroristico. Ad annunciarlo è stata la famiglia dell’ex InsideOver.

Altreconomia

...gli altri di voltarsi dall'altra parte ogni qualvolta un bastimento di miserabili parte dalla... e che può capitare chesi dimena in piazza sostenendo le cause degli ultimi, poi riceva fondi ...L'idea della premier è la stessa da anni: blocco navale al largo delle coste dellae contemporaneamente apertura degli hotspot in Africa, per valutare direttamente lìha diritto ad essere ... "Chi si oppone a un illecito respingimento verso la Libia è dalla parte della ragione" Le autorità della Libia hanno riunito più di 200 migranti egiziani, sudanesi e ciadiani, che sono stati caricati su pullman e inviati verso le frontiere meridionali e orientali della nazione africana ...Tra il 2013 e il 2014 i paesi europei hanno registrato quasi 16 mila vittime di tratta di esseri umani. Non tutti però sono migranti ...