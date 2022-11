Juventus | la decisione sul futuro di Allegri

(Di domenica 27 novembre 2022) Lasta prendendo unasulla conferma di Massimilianosulla panchina per la prossima stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la posizione di Massimilianosulla panchina dellaè sempre più salda dopo le sei vittorie consecutive.finirà sicuramente la stagione con i bianconeri, per poi tirare le somme e decidere se proseguire insieme. L’obiettivo minimo è un posto tra le prime 4. Se poi dovesse arrivare anche la vittoria dell’Europa League i buoni motivi aumenterebbero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato, Cambiaso - Karsdorp: la decisione dei bianconeri Karsdorp ©LaPresseAllaera stato infatti accostato anche Rick Karsdorp, con il quale la Roma non ha ancora ricucito ... La decisione è appena arrivata: blitz anti-Juventus di Marotta