Dalla nuova versione di Opzione donna all’Imu sulle case occupate | tutte le novità nella manovra

(Di domenica 27 novembre 2022) Ultime ore di rifinitura prima che il testo delladel governo Meloni approdi domani, 28 novembre, alla Camera.bozza dellada 37 miliardi, tre le misure confermate c’è il taglio del cuneo fiscale del 2%, con una sforbiciata delle tasse per i lavoratori dipendenti con un reddito inferiore ai 35mila euro, e che diventerà del 3% per i redditi fino al a 20mila euro, pari a circa 12-20 euro al mese in più in busta paga. Confermate anche le detrazioni del Superbonus edilizio al 90% e la stretta al Reddito di cittadinanza: in vista della sua cancellazione, verrà progressivamente sostituito da un non meglio precisato strumento di sostegno economico per gli over 60 e i fragili. Nell’ultima bozza vengono anche confermati gli aiuti per famiglie e imprese per far fronte ai rincari energetici. Per il ...