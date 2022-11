Croazia | Kramaric | “Stiamo facendo bene in un girone difficile”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Andrejha parlato al termine del match-Canada 4-1, valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: “Abbiamo iniziato male, specialmente nei primi minuti, ma poi abbiamo dimostrato ciò che lafa sempre. Siamo tornati in partita ed abbiamo dominato sul piano del gioco. Festeggiare? Non troppo. Dobbiamo restare concentrati, anche se credo chemoltoin un gruppo per nulla semplice“. Autore di una doppietta,ha concluso: “I due gol sono molto importanti per me. Ringrazio i tifosi e i compagni per il sostegno. Guardiamo avanti con ottimismo, siamo felici“. SportFace.