Covid | news Cina crescono contagi | in diverse città proteste contro il lockdown LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 27 novembre 2022) Montano lenellecinesila politica dello "zero" del governo, con i manifestanti che per la prima volta prendono di mira direttamente il Partito comunista cinese e il presidente Xi Jinping. Shanghai e Pechino sono gli epicentri della protesta che monta anche in altre, come Nanchino e Qingdao. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss, in Italia sono stabili i ricoveri in terapia intensiva mentre aumentano quelli nei reparti ordinari