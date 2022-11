Chiedilo a Zona Wrestling #639

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 27 novembre 2022) Benvenuti amici di, in questa domenica 27 novembre, ad una nuovissima edizione del, la numero 639. War Games è appena passato agli archivi (anche se in realtà, mentre scrivo, deve ancora farlo) e ormai ci apprestiamo a cominciare un nuovo anno di. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Buona lettura a tutti da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis. i i Da Giulio: Buongiorno Giovy, torno dopo tanto con domande che omaggiano le “quote rosa”. GiovY2JPitz: Ciao, bentornato. 1) Avendo già raggiunto il traguardo “Grand Slam” per Asuka/Kana vedresti meglio un approdo in AEW o in Giappone alla Stardom? 1) Asuka sta benissimo in WWE. Tornare nella Stardom significherebbe tornare indietro, quindi cominciare a preparare il suo ...