Betis | Salvato non subisce rotture

Leggi su justcalcio

(Di domenica 27 novembre 2022) 2022-11-27 19:40:12 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Andreapensionato ferito prima della pausa del gioco che hanno giocato Argentina Y Messico nel Mondiali del Qatar. Il centrocampista delha fatto la storia partecipando alla sua quinto mondoma il capitano del ‘tri’ ho sofferto un lesione muscolare questo ti rende serio dubbio per l’incontro di Messico del terzo giorno contro Arabia Sauditain quale So come giocare il passaggio agli ottavi di finale. Fortunatamente i test lo hanno stabilito Guardado ha subito uno stiramento muscolare nella parte posteriore del coscia destra -muscoli posteriori della coscia-non c’è interruzione – era solo un coglione-, e se raggiungerà o meno la prossima partita dipenderà dalla sua evoluzione. Nel formazione oggi saltato ...