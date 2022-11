Ballando con le Stelle | scontro di nuovo tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi | ' Squallida'

Tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi è una guerra senza fine. Durante la semifinale dile Stelle , andata in onda ieri, 27 novembre, c'è stato uno scontro tra la giornalista e la cantante. Secondo gli altri giudici, Iva Zanicchi sarebbe, infatti, la stella di questa ultima ...Iva Zanicchi continua a imprimere la sua cifra simpaticamente strapaesana alle puntate dile stelle , ieri sera l'ottava. Sei coppie in gara, nessun eliminato, orari impervi per quell'...Cambia qualcosa nel corso di Ballando con le stelle. I mondiali in Qatar stanno facendo mutare le carte in tavola: palinsesti che cambiano e tanto… Leggi ...Ema Stokholma e Angelo Madonia di Ballando con le Stelle stanno insieme, è ufficiale. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, e paparazzate sospette, la coppia ha ufficializzato la relazione su Inst ...