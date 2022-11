Agguato a Foggia | ucciso un ragazzo | Nicola aveva 21 anni Un 17enne in Questura | forse delitto passionale

Un uomo è stato ucciso poco fa in uncompiuto con colpi di arma da fuoco in un giardino pubblico in via Saragat, a. Sul posto sono accorsi poliziotti e carabinieri.Un uomo di 21 anni, Nicola Di Rienzo è stato ucciso in un giardino pubblico di. L'è avvenuto in via Saragat. Quattro colpi di arma da fuoco hanno raggiunto mortalmente Di Rienzo. Indagine della polizia. È al vaglio degli investigatori la posizione di un 17enne. Il ...Omicidio a Foggia. Un 21enne, Nicola Di Rienzo, è stato ucciso in un agguato in un giardino pubblico in via Saragat. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. Un 17enne è stato p ...Orrore a Foggia in un giardino pubblico. Un ragazzo di 21 anni foggiano, Nicola Di Rienzo, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi, domenica 27 novembre, in un agguato ...