LIVE Tunisia-Australia 0-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Duke segna di testa!

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Nervosismo sulla panchina della. 29? Centrocampo dellache risulta molto lento nelle scelte. 27?che prova la reazione. 25? Giallo per Laidouni, fallo a centrocampo. 23? Goooooooooooool,, girata di testa spettacolare,0-1. 21? Partita che ora vive contropiedi. 19? Drager da fuori area manda alto. 17? Msakni viene fermato in area di rigore. 15? Laregala sistematicamente palla all’per via dei rilanci sbagliati. 13? Difficoltà nel costruire la manovra dal basso per la. 11? Gli esterni dell’riescono ad avanzare sulle fasce.che non ...

AL WAKRAH (QATAR) - Una sfida già decisiva quella trae Australi a, che si sfidano oggi (sabato 26 novembre, ore 11) allo stadio 'Al Janoub' di Al Wakrak nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Una grande ...Alle 14 Polonia e Arabia Saudita. Poi alle 17 Francia - Danimarca e alle 20 Argentina - ...Roma, 26 novembre 2022 - Nel prosieguo della seconda giornata dei Mondiali in Qatar oggi si giocano le partite dei gironi C e D. Alle 11 si sfidano Tunisia e Australia, alle 14 Polonia e Arabia Saudit ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...