Frana a Casamicciola | abitazioni travolte dal fango | si contano i dispersi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Cinque persone risultano al momento disperse a, sull’isola di Ischia, dopo ladi questa mattina. Si tratta di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in duedallungo via Celario. Lo rendono noto i Carabinieri. In aggiornamento Foto tratta da Facebook L'articolo proviene da Anteprima24.it.