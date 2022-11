Diretta Mondiali | partite e notizie Francia - Danimarca 2 - 1 - Sport - Calcio - quotidiano net

19:05DOHA (QATAR) - La Francia è la prima nazionale a centrare gli ottavi dei, decisiva la vittoria sulla Danimarca per 2 - 1 grazie alla doppietta di Mbappé. Inutile per i danesi il pari momentaneo di Christensen. La classifica del gruppo D: Francia 6, Australia 3, ...Non può sbagliare l’Argentina di Scaloni dopo il ko all’esordio contro l’Arabia Saudita. Il Ct albiceleste si affida al solito Messi con Lautaro e Di Maria in attacco e parte ancora fuori Dybala. Nel ...Croazia-Canada è una partita dei Mondiali 2022 e si gioca domenica alle ore 17:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Ma la sensazione è che si tratti di un girone dalle gerarchie ancora non ...