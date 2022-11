Ultime Notizie – Roma | il piano per Natale | bus e metro gratis e sconti su taxi e sharing

(Di venerdì 25 novembre 2022) Bus eper quattro giornate,e ncc scontati e offerte dei mezzi in. Sono alcuni dei punti delmobilità presentatodal Campidoglio per il periodo di(8 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023). ”Tante le novità e gli incentivi introdotti dall’Amministrazione, grazie anche alla collaborazione con Atac,Servizi per la Mobilità e agli accordi siglati con diversi operatori dimobility”, si legge in una nota Campidoglio. Ilè stato presentato dal sindaco di, Roberto Gualtieri, e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che hanno illustrato nel dettaglio le iniziative messe a punto con Atac eServizi per la Mobilità e gli ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Sei qui: Home » News Inter » Infortunio Lukaku, buone notizie dal Qatar: le parole del CT. Romelu Lukaku, nonostante sia attualmente infortunato, è al momento in Qatar con la nazionale belga, reduce d ...5' di lettura Ancona 25/11/2022 - Nel pomeriggio del 27 novembre, al Palaindoor, l’evento per celebrare le società e gli atleti protagonisti nelle ultime tre stagioni Torna l’appuntamento con la Festa ...