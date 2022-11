(Di venerdì 25 novembre 2022) Ultima chiamata per le. Il 25 novembre scade il termine, indicato dal decreto Aiuti quater (Dl 176/2022), per presentare la comunicazione di inizio lavori relativa ale blindare ilancora per un anno

Il 25 novembre scade il termine, indicato dal decreto Aiuti quater (Dl 176/2022), per presentare la comunicazione di inizio lavori relativa ale blindare il 110% ancora per un anno, fino ...Allora come ieri presidente del Consiglio e titolare del Mef hanno sferrato un attacco senza precedenti al110% che ha tirato laall'edilizia e all'economia in generale, con ... Superbonus: volata fino a mezzanotte per salvare il 110% con le Cilas Scade oggi il termine per blindare nei condomini la maxi agevolazione anche nel 2023. Entro ieri andava approvata la delibera dell'assemblea:limiti alla sanabilità di eventuali carenze ..."Il decreto legge varato dal Governo, con le modifiche al Superbonus e un'accelerazione del décalage della percentuale di detrazione ridotta al 90%, provoca sconforto, soprattutto perché arriva senza ...