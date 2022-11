Stoltenberg | ' Putin brutale perché sta perdendo la guerra | ora inviare a Kiev aiuti per superare l' inverno'

(Di venerdì 25 novembre 2022) 'Vladimirsta fallendo in Ucraina e dunque procede con maggiore brutalità, attaccando gli obiettivi civili, privando le persone di luce, acqua e cibo: per l'Ucraina si tratta di un orrendo ...

'Vladimirsta fallendo in Ucraina e dunque procede con maggiore brutalità, attaccando gli obiettivi ... Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensin conferenza stampa, ...25 nov 10:42: daattacchi brutali perché sta fallendo 'Vladimirsta fallendo in Ucraina e dunque procede con maggiore brutalità, attaccando gli obiettivi civili, privando le ... Nato, Stoltenberg: da Putin attacchi brutali perchè sta fallendo Alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato di Bucarest, il segretario generale Jens Stoltenberg chiederà agli alleati di aumentare l'aiuto "non letale" all'Ucraina ..."La porta della Nato è aperta". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha esordito nella risposta a una domanda relativa alla richiesta di ...