Manchester City | Rodri | 'Dovrò sopportare ancora Guardiola' VIDEO

Il potenziale è enorme, ma lo storico club inglese è rimasto indietro in termini di risultati in campo, surclassati dal successo dell'altra squadra cittadina: il. Per non parlare ...3 Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, ilsarebbe pronto a presentare una maxi offerta alla Juve per Nicolò Rovella.Dal ritiro della Spagna ai Mondiali in Qatar, il centrocampista del Manchester City, Rodri scherza sul rinnovo del contratto dell'allenatore Pep Guardiola: "Dovrò sopportarlo ancora per altri due anni ...Non solo «Ted Lasso». Secondo il Daily Star Tim Cook vorrebbe lo storico club di calcio inglese. Per il colosso di Cupertino sarebbe un’acquisizione inedita ...