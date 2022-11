(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladi, film polacco disponibile sudove unsi infiltra nelle vesti di professore in una scuola per sgominare il narcotraffico cittadino. Un agente di polizia sotto copertura durante la sua ultima missione viene scoperto dal boss per cui lavora: lui riesce sopravvivere all'agguato e a sgominare la banda, ma la moglie non è così fortunata ed è stata uccisa da alcuni assassini inviati precedentemente dal gangster. Da quel momento il Nostro non è riuscito a darsi pace e ha continuato ad autocommiserarsi, trascorrendo le sue giornate a bere e a oziare nel ricordo dei tempi che furono. Un giorno un suo amico, insegnante in undi periferia, gli chiede una mano per indagare su un traffico di droga che sta …

Movieplayer

(Film 2022, Azione) di Daniel Markowicz. Prime Video, film e serie tv del momento Inverso - The Peripheral (Serie tv 2022, Sci - fi) con Chloe Grace Moretz, Jack Reynor, Gary Carr. Il ...from Spain against the ugliness Camogli is one of the seafaring villages with the oldest ... Public employees, a weird strike The government has finally published the Recoverydraft. The ... Lesson Plan, la recensione: un poliziotto al liceo su Netflix La recensione di Lesson Plan, film polacco disponibile su Netflix dove un poliziotto si infiltra nelle vesti di professore in una scuola per sgominare il narcotraffico cittadino.